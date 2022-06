El túnel de Pérez Galdós recollirà aigua de pluja i tindrà dos carrils per sentit

L'avinguda de Pérez Galdós ja té projecte guanyador per a la seua reforma i renaturalització definitiva. Aquesta autopista urbana insalubre i sorollosa es transformarà en un gran corredor verd que unirà el Jardí del Túria i el Parc Central, amb un gran eix de biodiversitat dotat de potents línies d'arbratge, àmplies voreres i passos de vianants diagonals.

L'actual túnel es transformarà en un hidrodepòsit per a emmagatzemar les aigües pluvials que reba el bulevard en els episodis de pluges.

La part més nova que ofereix aquest pla -denominat "Arrels", que és el projecte guanyador del concurs convocat per l'Ajuntament de València-, és que l'actual túnel es transformarà en un hidrodepòsit per a emmagatzemar-hi les aigües pluvials que reba el bulevard en els episodis de pluges. També hi haurà un carril bici direccional, dotat d'ombra, en el costat nord de l'avinguda. El jurat, segons la vicealcaldessa Sandra Gómez, ha tingut en compte que aquesta proposta "és molt original" i "està molt treballada".

L'actuació permetrà "la recuperació de l'espai públic per a les persones" i generarà "un recorregut ampli per als vianants" que connectarà aquest gran bulevard verd amb els barris pròxims.

Gómez destaca que tota l'actuació permetrà "la recuperació de l'espai públic per a les persones" i generarà "un recorregut ampli per als vianants" que connectarà aquest gran bulevard verd amb els barris pròxims. La filosofia que mou aquest projecte reforça la lluita contra el Canvi Climàtic i l'aposta per construir una València "més saludable i amigable", en paraules de Sandra Gómez.