València renova la cessió de l'ermita de Sant Jordi al Puig un any més

L'ús de l'emblemàtica ermita del Puig seguirà en mans de l'ajuntament d'aquesta localitat de l'Horta Nord. L'Ajuntament de València, que és el propietari del temple, situat al terme del Puig de Santa Maria, ha renovat el conveni anual que manté, fruit de la col·laboració entre les dues institucions, des de l'any 2017.

Es tracta d'una edificació de dimensions no massa grans, que es va construir en 1631 per a commemorar la batalla del Puig, que va lliurar el rei Jaume I contra els musulmans, com a avantsala de la conquesta de València, i honrar alhora la figura llegendària de Sant Jordi. A l'interior de l'ermita hi ha un xicotet altar adossat de fusta i les parets cobertes per mosaics ceràmics amb imatges de l'aparició del sant, la batalla i l'entrada a València de Jaume I.

Des de l'any 2017, aquesta ermita es troba cedida a l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, que se n'encarrega de la cura i el manteniment. La finalitat de l'acord és posar aquest espai al servei de la ciutadania, i reactivar la vida social i cultural de la localitat a través de les activitats turístiques i culturals que es desenvolupen cada any, entre les quals destaca la festivitat del 9 d'octubre o l’Aplec del Puig.

"Com a continuació d'aquesta col·laboració, l'Ajuntament de València renova la pròrroga per un any més, fins a principis de maig de l'any que ve, en la seguretat que l'Ajuntament del Puig participarà de la important contribució a la divulgació dels valors patrimonials, històrics i culturals de l'ermita de Sant Jordi, a més de facilitar la conservació patrimonial i la seguretat; un acord fonamental perquè el patrimoni historicoartístic dels valencians i les valencianes puga ser divulgat i ensenyat", ha explicat la delegada de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Glòria Tello.