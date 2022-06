Baldoví parteix amb avantatge per a ser el candidat però Iniciativa no descarta Mas

Aitana Mas ha assumit tots els poders de Mónica Oltra, llevat d’un. La virtual candidatura autonòmica de Compromís per a les eleccions de maig de 2023. No hi ha dubte que en el cas que la vicepresidenta haguera seguit en el seu lloc, Oltra seria la candidata en 2023, com ja ho va ser en 2015 i 2019. Sense discussió.

Però amb la seua eixida, aquest distintiu de precandidat l’adquirirà el diputat al Congrés, Joan Baldoví, però sense que Iniciativa, formació en la qual milita Aitana Mas, descarte la basa de la futura vicepresidenta. “Democràticament i quan arribe el moment, Iniciativa decidirà el que és millor”, va dir ahir el portaveu d’Iniciativa, Alberto Ibáñez, cosa que ja pot aventurar-se com un element de futura fricció en Compromís.

L’exalcalde de Sueca és qui parteix amb avantatge. Mas assumeix el lideratge institucional, com a vicepresidenta i portaveu del Consell, i Baldoví reforçarà encara més la seua presència a la Comunitat Valenciana com a candidat in pectore per a 2023.

Aquest és l’escenari que es planteja el nou Compromís després d’Oltra. Un repartiment de papers que la coalició comença a veure com una oportunitat de futur. Quan es tanca una porta sempre s’obri una finestra, seria la màxima a aplicar en aquest cas, encara que l’horitzó que la coalició es disposa a obrir sense Oltra, líder durant quasi una dècada, resulta inexplorat.

La dimissió de la vicepresidenta està encara molt recent. Massa recent. I el seu influx en la coalició és de tal magnitud que la ferida que deixa la seua eixida tardarà a sanar.

La majoria de càrrecs insisteixen públicament que Oltra serà la candidata. Però en el fons tots saben que és molt complicat, que la política crema etapes molt de pressa i que la justícia té uns temps diferents.

Queden deu mesos per a les eleccions i l’exvicepresidenta, que aquest dimarts va presentar en el registre de les Corts la seua renúncia a l’escó, ha d’eixir abans indemne de la causa judicial en la qual està immersa, un fet que podria suposar que recuperara el lideratge de la coalició, com li han promés. En públic, Baldoví va assegurar dimarts que es descartava per a la candidatura de 2023 i aquest dijous va tornar a donar per fet que serà Oltra qui encapçale la llista de Compromís. “No hi veig un altre escenari”, assegura.

Experiència i més notorietat

Per grau de coneixement, experiència o coneixement de les bases, el diputat de Sueca, integrant de Més, és el que més notorietat concita. Baldoví és el càrrec de Compromís que més telefonades rep per a acudir a actes en municipis i agrupacions locals i el de més presència mediàtica per la penetració que té a la Comunitat Valenciana el sistema televisiu espanyol, on Baldoví sol tindre cabuda, cosa que resulta molt més complicada a càrrecs que tenen com a àmbit d’actuació únicament el territori valencià. És el gran baluard de la coalició i s’ha guanyat el dret a encapçalar la llista en absència d’Oltra, segons defensen en Més.

L’antic Bloc va liderar fa 11 anys

A més, Més recupera amb Baldoví la possibilitat que un dels integrants del sector nacionalista de la coalició puga liderar de nou la candidatura de Compromís, una cosa que no ocorre des de 2011, quan ho va fer Enric Morera. Però convé no oblidar-se d’Aitana Mas per a una futurible candidatura. Iniciativa ho baralla sempre tot i la candidatura autonòmica ha sigut seua amb Oltra. Ibáñez ja va deixar clar aquest dijous que, quan arribe el moment, Iniciativa defensarà el que siga millor i que no necessàriament ha de ser l’opció de Baldoví.

Preguntat en dues ocasions per si el diputat seria el candidat de Compromís a la Generalitat, va insistir que, quan arribe el moment, Iniciativa apostarà pel que siga millor, de manera que no descarta la possibilitat de Mas. La formació va celebrar una executiva aquest dijous.