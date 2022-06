La C. Valenciana perd 34 oficines bancàries en el primer trimestre de l’any

Sense pausa però amb celeritat, les entitats financeres mantenen el seu procés de tancament de sucursals. En el primer trimestre de 2022, els bancs, les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit que operen a la Comunitat Valenciana van tancar 34 oficines més, amb la qual cosa el nombre d’aquests establiments a l’autonomia queda reduït a 1.766, enfront dels 1.800 que hi havia al tancament de l’any passat, segons les últimes dades del Banc d’Espanya.

En el conjunt d’Espanya, en finalitzar el primer trimestre de l’any, el nombre de sucursals que seguien obertes era de 18.467. Així, doncs, en els tres mesos que comprén aquest període es van tancar 548 locals. Les clausures a la Comunitat Valenciana van representar el 6,2 % del total del país, on el nombre d’establiments se situa ara per davall dels 19.000 per primera vegada en molts anys, atés que l’any 2021 el va tancar amb 19.015.

La concentració, com és el cas de CaixaBank i Bankia —les dues amb gran presència a la Comunitat Valenciana—; l’avanç de la digitalització, amb els clients cada vegada més desplaçats al caixer automàtic, el mòbil o l’ordinador; i la necessitat de reduir despeses a l’espera que el BCE puge els tipus, i, per tant, el negoci recurrent torne a cobrar vitalitat, estan darrere de la imparable reducció de xarxes. És una tendència que es va iniciar amb la crisi financera iniciada en 2008. De fet, aquell any, la banca va arribar al màxim de sucursals a l’autonomia, amb 5.061 establiments. En conseqüència, la xarxa valenciana ha quedat reduïda al 34,8 % en qüestió de tres lustres.

La reducció en el nombre d’oficines ha anat emparellada a la pèrdua d’ocupació. El Banc d’Espanya no detalla la destrucció per autonomies però, en el còmput general del país, el nombre de treballadors del sector ha baixat en l’últim any (des de desembre de 2020 a desembre de 2021) de 179.511 a 168.352. Per tant, 11.159 menys.