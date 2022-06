El Llevant començarà amb l’Osca i tindrà l’Oviedo com a colofó

El camí a Primera ja està traçat. Ahir, el Llevant va conéixer el calendari per a la temporada del seu retorn a LaLiga Smartbank, en la qual l’objectiu no serà un altre que tornar a l’elit. L’SD Osca serà el primer rival del curs, mentre que l’últim serà el Reial Oviedo. L’equip granota guarda un excel·lent record de l’última visita de l’equip asturià al Ciutat de València, ja que es va saldar amb l’ascens a Primera després d’un gol de Postigo. La jornada 1 es disputarà el 14 d’agost, i la 42a, el 28 de maig.

La primera eixida serà el 21 d’agost a Saragossa, una de les destinacions més pròximes per a un desplaçament multitudinari d’aficionats. Algunes altres visites interessants per a la parròquia granota seran a Granada el 2 de novembre, a Albacete quatre dies més tard, a Leganés el 22 de gener, a Cartagena el 5 de febrer i a Vila-real el 21 de maig. El partit contra el filial del submarí correspon a la jornada 41 i pot haver-hi molt en joc en la penúltima cita del curs. En cas que el Llevant acabe entre el tercer i el sisé, el play-off d’ascens tindrà lloc entre el 4 i el 18 de juny. El moment, a priori, més dur arribarà en l’equador de la temporada: l’equip de Mehdi Nafti tancarà tant la primera volta com l’any 2022 contra els dos equips bascos: visitarà l’Alabés, acabat de descendir, i rebrà l’Eibar, tercer classificat de la temporada 2021/22.