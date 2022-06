Puig i Compromís refan ponts

Passar pàgina. És el missatge als despatxos nobles del Palau de la Generalitat després de l’eixida del Consell de Mónica Oltra, al seu pesar i entre crítiques al president Ximo Puig. Significa oblidar com més prompte millor les ferides de l’últim episodi i reconstruir les relacions entre els dos grans socis del Botànic.

Alguna cosa ha començat a moure’s. El protocol (i alguna cosa més) ha començat a rehabilitar-se. Així, la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, va comunicar telefònicament a Puig la decisió de la coalició d’elegir Aitana Mas per als càrrecs institucionals que ocupava Oltra: la vicepresidència, el càrrec de portaveu de l’executiu i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Això va succeir la vesprada de dimecres. Pot semblar normal, però com l’exvicepresidenta va revelar en la seua compareixença de dimarts, no ho era tant en els últims anys. La comunicació al més alt nivell estava deteriorada. Altres dirigents de la coalició ho confirmen a aquest diari. I afigen la necessitat de reconstruir ponts per a salvar el projecte del Botànic i que tinga opcions de continuïtat en 2023. En aquesta línia se situaria la recomposició dels contactes formals entre els principals representants de PSPV i Compromís.

Puig i Micó van tornar a coincidir ahir, aquesta vegada en públic, entre càrrecs de totes dues formacions, en les Fogueres d’Alacant. Es van saludar i van parlar, però, en clau interna botànica, és més important que la línia telefònica entre les cúpules torne a estar oberta.

En totes dues parts hi ha una posició de partida coincident: els uns i els altres desitgen que el focus deixe d’estar en la situació d’Oltra per a tornar a parlar de polítiques.

En Presidència defensen que el context és favorable per a l’executiu valencià, amb bones notícies econòmiques i socials (la gigafactoria de Sagunt, l’aposta de Ford per la planta d’Almussafes, l’obertura del CaixaForum a l’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, després d’anys de desús i abandó, són tres fites de les últimes setmanes) que cal aprofitar. I reiteren que no hi ha hagut ni hi ha cap intenció de perjudicar el soci, sinó que hi havia un desacord amb la situació judicial de la vicepresidenta.

En Compromís observen, segons assenyalen alguns càrrecs a aquest diari, una oportunitat de bolcar-se electoralment en el ciutadà, que pateix ara les conseqüències de la pujada de la inflació i la cistella de la compra. És un grup social més problemàtic per a socialistes i Unides Podem, els altres partits grans de l’esquerra a la Comunitat Valenciana, en compartir tots dos el govern a Espanya.

L’equip d’Aitana Mas

Una de les claus del nou temps serà l’equip que conforme Aitana Mas al seu voltant. De moment, tot està a l’espera del traspàs de competències. Ara com ara hi ha una situació que es podria definir com de seu vacant, amb Oltra dimitida i la triada per a substituir-la sense assumir les competències. És una cosa que s’espera que succeïsca els primers dies de la setmana que ve.

A partir d’ací caldrà veure si Mas, també d’Iniciativa, el partit d’Oltra dins de Compromís, opta per una renovació important de càrrecs i assessors en el seu departament o per la continuïtat dels equips que han envoltat la líder del projecte des de 2015.