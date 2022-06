Supermercats oberts hui a València

Hui divendres, 24 de juny, en són molts els que s’han despertat amb la idea d’anar al supermercat i fer la compra de cara al cap de setmana. Potser, alguns d’ells no havien caigut que a la Comunitat Valenciana hui és un dia festiu. Segons el calendari laboral 2022-2023, aquest festiu no es gaudeix a tot Espanya, només a la C. Valenciana, Catalunya i Galícia —enguany—.

Anit es va celebrar la nit de Sant Joan, amb les tradicionals fogueres que van atraure multitud de persones a les platges valencianes en un ritual de foc purificador sota un vel místic de mites i llegendes. Horaris dels supermercats hui divendres, 24 de juny Mercadona: hui tanca les seues botigues de la C. Valenciana, Catalunya i Galícia

Consum: tancat hui

Aldi: tancat per festiu

Lidl: tancat per festiu