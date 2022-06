La bretxa salarial entre dones i homes només es redueix 100 euros a la C. Valenciana

En un any més que atípic, perquè 2020 va ser el pitjor de la pandèmia del coronavirus, amb estats d’alarma, confinaments en els domicilis, restriccions a la mobilitat i milers i milers de treballadors acomiadats o en ERTO, les dones van aconseguir reduir, encara que siga lleugerament, la bretxa salarial que les separa dels homes a la Comunitat Valenciana, segons l’Enquesta anual d’estructura salarial, corresponent a 2020, que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Els emoluments de les valencianes es van situar, en finalitzar aquest exercici, en els 20.165 euros de mitjana anual, amb una pujada del 4,4 % respecte a 2019, l’any previ a la covid. Els valencians, per la seua banda, van arribar als 25.239 euros, després d’un increment del 3 %. La distància entre tots dos col·lectius era de 5.074 euros en benefici dels homes. No obstant això, en 2019, les dones percebien de mitjana 19.314 euros, i els homes, 24.495, la qual cosa implica que la diferència a favor dels segons era de 5.181.

Comptat i debatut, la bretxa s’ha reduït en un any en 107 euros. Encara així, la ràtio salarial de les dones respecte als homes a la Comunitat Valenciana és del 79,9 %. Es tracta d’un percentatge inferior al 81,3 % de la mitjana espanyola. De fet, en l’àmbit nacional, el salari de les dones va pujar un 3,6 % (fins a 20.461 euros), mentre que el dels homes ho va fer en un 2,6 % (fins als 27.642). Així les coses, les valencianes guanyen 300 euros menys de mitjana que la resta d’espanyoles. En el cas dels homes, per contra, la xifra esmentada ascendeix a 2.300 euros. En tots dos casos, la distància respecte del País Basc és considerable, atés que allí els salaris estan en 27.125 euros per a elles i en 33.040 per a ells. L’INE apunta que el sou mitjà de les dones és inferior al dels homes en totes les autonomies, “encara que la diferència varia de les unes a les altres. La diferent estructura de l’ocupació en cada comunitat és un dels factors que expliquen aquesta variabilitat”.

És a dir, són més alts allà on hi ha més serveis d’alta tecnologia, per exemple, i més baixos on hi ha més ocupació relacionada amb el turisme i l’hostaleria. No obstant això, l’Institut Nacional d’Estadística també precisa que la diferència de remuneració entre homes i dones “es redueix si es consideren llocs de treball similars (mateixa ocupació, tipus de contracte, tipus de jornada, etc.”.

D’altra banda, l’informe es deté també en els guanys per grups d’edat. Els joves són els que tenen els pitjors emoluments a Espanya, amb una mitjana de 9.394 euros els menors de 20 anys, seguits pels que estan entre els 20 i els 24 (12.925) i els que estan entre els 25 i els 29 (18.372). Els primers i els tercers són els que han gaudit d’un major increment en 2020, amb una pujada del 3,2 % i el 3,4 %, sempre que no es tinga en compte els majors de 65 anys, que cobren de mitjana 26.833 i van veure com en l’exercici mencionat els seus salaris pujaven un 7,9 %. En aquest últim és el col·lectiu on més gran és la distància entre homes i dones, atés que aquestes últimes es queden en el 68,3 % dels homes. La major igualtat es dona entre els qui tenen de 25 a 29 anys, amb un 88,4 %. Finalment, els contractes indefinits es van situar de mitjana en els 26.623 euros, mentre que els de duració determinada es van quedar en 19.228.