El Camp de Túria i la Serrania

La memòria gràfica de les comarques del Camp de Túria i la Serrania ix al carrer a partir del dia 1 de juliol, divendres, i fins al diumenge 10 de juliol, amb motiu del 150é aniversari del diari Levante-EMV, que es commemora aquest 2022. La setena de les diferents exposicions fotogràfiques amb les quals el diari commemora el seu segle i mig de vida es podrà gaudir a la plaça de l’Estació de Riba-roja de Túria els primers deu dies de juliol. És una nova entrega del programa d’exhibició de fotografies de cada comarca, procedents dels arxius del diari, amb les quals el rotatiu i la seua empresa editora han volgut renovar el seu compromís amb la informació local i comarcal, que se substancia en sis edicions impreses amb portades i continguts diferenciats per a cada territori, que s’eleven a deu en l’edició digital.

A més de l’expressió del compromís de Levante-EMV amb la informació de proximitat, aquesta nova exposició comarcal del 150é aniversari permetrà als veïns i visitants de les comarques del Camp de Túria i la Serrania un exercici de memòria col·lectiva i d’identitat en el qual els més majors podran recordar fets que van conéixer per les pàgines del periòdic i els més joves podran conéixer millor la història recent del seu entorn més pròxim.

Aleixandre, comissari

Com en les sis exposicions anteriors, el responsable de la selecció i l’edició de les 54 fotografies triades és el fotoperiodista José Aleixandre, historiador i acadèmic de Belles Arts de Sant Carles, que exerceix les funcions de comissari d’aquest cicle de mostres del 150 aniversari del diari. En la tasca de selecció i edició dels peus de foto han col·laborat la subdirectora del periòdic, Isabel Olmos, i la redactora de la secció de Comarques Amparo Soria; en l’edició gràfica de la mostra ha tingut un paper destacat la dissenyadora Raquel Grau.

Els qui s’acosten a partir d’aquest divendres a la plaça de l’Estació de Riba-roja de Túria hi trobaran 28 suports metàl·lics de quasi dos metres d’altura per un i mig d’amplària en els quals, de manera gratuïta, podran apreciar imatges editades a gran grandària, amb el corresponent peu explicatiu per les dues cares. Les fotos corresponen a fets, personatges, festes i tot un ampli ventall d’esdeveniments informatius que han tingut lloc en els municipis i paratges del Camp de Túria i la Serrania. Riba-roja, Llíria, Bétera, Chelva, Villar del Arzobispo, Tuéjar i molts més passen pels panells que Levante-EMV ha preparat amb molta cura perquè constituïsquen un ampli retrat de les dues comarques.

Com en exposicions anteriors, la del Camp de Túria i la Serrania compta amb l’impuls de la Diputació de València i de Grupo Cooperativo Cajamar. A més, i per a aquesta ocasió, s’hi han sumat com a patrocinadors l’Ajuntament de Riba-roja de Túria i el Consorci València Interior, que s’encarrega dels residus de 50 municipis, entre els quals hi ha els de les dues comarques, amb Urbaser com a operadora. També s’hi han sumat com a col·laboradors els ajuntaments de Llíria i l’Eliana i la Mancomunitat del Camp de Túria.

Suplement el 12 de juliol

Les persones que acudisquen a contemplar l’exposició, disponible les 24 hores del dia en estar instal·lada en la via pública, i també els qui no hi puguen assistir podran conéixer i conservar les fotografies en un document imprés, ja que totes es recolliran en un suplement especial gratuït que es publicarà en totes les edicions impreses del diari el dimarts 12 de juliol, juntament amb una crònica sobre els deu dies de la mostra a la plaça de l’Estació de Riba-roja de Túria.