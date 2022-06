El PP de Feijóo es fixa com a prioritari recuperar el govern valencià

La direcció nacional del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo és conscient que viu un moment d’“il·lusió interna enorme” després del triomf “històric” en les eleccions andaluses de fa una setmana i vol aprofitar aquest impuls per a activar la maquinària electoral amb la vista posada en les eleccions autonòmiques i municipals de maig de 2023. Encara que falten onze mesos per a aquesta cita amb les urnes, a Génova ja hi ha una sèrie de places marcades amb roig com a prioritàries, en les quals el partit pot recuperar el poder, com la Comunitat Valenciana, Balears i fins i tot Castella-la Manxa, segons han indicat a Europa Press fonts de la cúpula del partit.

Els populars veuen factible que el president del PPCV, Carlos Mazón, reconquerisca la Generalitat valenciana (algunes enquestes apunten a aquesta possibilitat amb la suma de Vox) i desbanque el Botànic, al qual consideren “afeblit” després del cas que ha afectat l’exvicepresidenta, Mónica Oltra. Més possibilitats li veuen a la seua portaveu a l’Ajuntament de València, María José Catalá, a qui veuen molt a prop de recuperar el bastó de comandament municipal. Génova ha demanat a les seues organitzacions començar a elaborar llistes locals buscant els millors perfils per a governar en cada plaça i no descarta que puga produir-se un avançament de les generals que coincidisca amb les municipals.