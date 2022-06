Quique Llopis, subcampió nacional absolut i mínima europea

Quique Llopis Doménech ha aconseguit la medalla de plata de subcampió d’Espanya absolut d’atletisme en la prova de 110 metres tanques en el campionat nacional a l’aire lliure que es va disputar a la ciutat malaguenya de Nerja el cap de setmana passat.

L’atleta de Bellreguard, pertanyent al Club Atletisme Gandia Alpesa, va tornar a ser segon per darrere del navarrés Asier Martínez, com ja va succeir fa uns mesos en el Campionat d’Espanya de pista coberta. Tant un com l’altre van fer una grandíssima final amb 13,15 i 13,34 segons respectivament, però no es computen les marques perquè van córrer amb vent excessivament favorable de 2,2 m/s.

Llopis, malgrat el problema amb el registre, torna a demostrar que està entre els tres millors d’Espanya en les carreres de tanques en completar un gran campionat en el qual també va guanyar una sèrie eliminatòria i la seua semifinal, aquesta amb un crono de 13,42 que suposa mínima de participació en el Campionat d’Europa de Munic del mes d’agost. Les semifinals sí que es van córrer amb vent legal.

La pròxima cita de l’atleta entrenat pel tècnic gandienc Toni Puig serà el cap de setmana que ve, ja que forma part de la selecció que representarà Espanya en els Jocs del Mediterrani que es disputen a Algèria.