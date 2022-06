Xàbia demana a Marina Salud que dote d’un metge propi el consultori d’estiu de l’Arenal

L’Ajuntament de Xàbia reclama a Marina Salud que dote d’un metge propi el consultori auxiliar que durant l’estiu ofereix atenció sanitària al barri de l’Arenal. Aquest espai, amb el qual es pretén descentralitzar la resposta mèdica i reforçar el servei en els mesos d’alta ocupació turística, es va obrir el divendres 17 de juny en les instal·lacions que —des de 2016— posa a disposició l’Ajuntament de Xàbia. No obstant això, la concessionària de l’àrea sanitària no ha contractat un facultatiu específic per a atendre’l i, com a conseqüència d’això, fa deu dies que s’ha de desplaçar a cobrir el servei un metge de guàrdia del centre de salut del municipi, la qual cosa fa restar mitjans a les urgències.

La situació es mantindrà així com mínim fins al 10 de juliol, tal com han reconegut des de l’empresa. L’alcalde, José Chulvi, ha mostrat el seu malestar per aquesta falta de mitjans en un servei tan bàsic i essencial com és l’atenció sanitària i pel fet que la falta de previsió estiga minvant el servei ordinari al centre de salut i afectant l’organització de l’equip sanitari del municipi. Chulvi ha recalcat que el poble de Xàbia ha assumit com cada any la posada a punt i les despeses de manteniment del mòdul que es converteix en consultori mèdic i reclama que aquesta despesa es compense amb un reforç real de l’atenció mèdica.