Aitana Mas assumirà la vicepresidència deu dies després de la renúncia d'Oltra

La futura vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, assumirà aquest dijous els càrrecs que va deixar la seua antecessora, Mónica Oltra, que va dimitir dimarts passat, encara que la seua renúncia encara no s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana quan ja ha passat una setmana des que la va anunciar. Si es compleix la previsió, entre l'eixida d'Oltra i l'arribada de Mas hauran passat deu dies, un període de temps més ampli del que sol ser habitual en aquesta mena de recanvis.

A Aitana Mas la va sorprendre la dimissió de la vicepresidenta Oltra de viatge a Grècia i va conéixer allí l'anunci dels portaveus de la coalició que ella seria la número dos del Consell i portaveu de l'executiu, a més d'assumir totes les carteres d'Oltra. Però Mas ha hagut de retardar el seu retorn per contagiar-se de covid, ella i algun familiar. Els inconvenients generats pel contagi han retardat la tornada de la futura vicepresidenta, que no està previst que estiga a les Corts en el ple d'aquest dimecres, on quedarà vacant l'escó de la vicepresidenta.

Sí que estarà en la sessió de control del dijous, ja que està previst que prenga possessió aquest mateix dia a primera hora, a les nou del matí, abans que comence la reunió del denominat 'consellet' i amb el temps just per a arribar a la sessió de control del dijous, on debutarà com a vicepresidenta del Consell, i el divendres ho farà com a portaveu de l'executiu.

La síndica del PP, María José Catalá, ha assegurat aquest dijous a les Corts que al seu partit li encantaria saber per què no s'ha publicat el cessament d'Oltra com a vicepresidenta.

Assegura que aquesta situació li sembla sorprenent i que requereix una explicació. Oltra sí que ha renunciat al seu escó a les Corts, però encara no formalment a la Vicepresidència, perquè no s'ha publicat en el butlletí oficial. "És una situació atípica, ha passat una setmana", assegura Catalá. La portaveu popular assenyala que és una evidència més del fet que hi ha un canvi de cicle i que les relacions són molt tibants en el Consell. "L'executiu està en un ball de cadires mentre la gent té problemes per a arribar a fi de mes", ha dit a les Corts.