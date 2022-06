Els tendals arriben a la plaça de la Reina

Els tendals que proporcionaran ombra a la zona central de la renovada plaça de la Reina, les obres de la qual han entrat en la recta final, ja han començat a instal·lar-se i són visibles des dels punts alts de la plaça com la torre del Micalet. A diferència del tendal de la plaça de la Verge, que es va renovar fa anys però que segueix sense ús per falta del projecte d'adequació, els tendals de la plaça de la Reina no estan ancorats a les façanes dels edificis, sinó que van subjectes a un conjunt de pals metàl·lics ancorats al sòl.

Els tendals de la nova plaça, dissenyada per Tomás Llavador-Escario, generaran ombra a aquesta gran plaça on l'existència de l'aparcament subterrani condiciona la plantació de més arbratge. La plaça incorpora pèrgoles i tendals que multiplicaran per cinc la superfície d'ombra actual fins a arribar als 1.317 metres quadrats. Per a garantir el confort climàtic hi haurà a més difusors d'aigua i fonts. Els tendals, de color cru, s'instal·laran en els mesos de calor, probablement al març o l'abril, i es retiraran a l'octubre. La Comissió de Patrimoni va donar el vistiplau a la instal·lació dels tendals retràctils i estacionals.

També s'hi plantaran 115 arbres, cosa que suposa un augment del 70 % respecte al que hi havia abans de la reforma d'aquest espai urbà, que recuperarà 10.000 metres quadrats per als vianants i els ciutadans. La nova plaça disposarà de fins a 900 seients perquè la gent hi puga descansar.

La nova plaça i l'aparcament s'obriran a finals de juliol per al gaudi de tota la ciutadania, segons han anunciat l'alcalde, Joan Ribó, i el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, en una recent visita a la zona.

La reforma de la plaça, un espai inacabat i fruit de l'enderrocament de diverses illes de cases i del convent de Santa Tecla, ha costat 10,7 milions d'euros, dels quals la UE n'ha d'aportar 3,3. El projecte va estar paralitzat diversos mesos per l'aparició de restes arqueològiques del segle V vinculades a una muralla tardoromana que finalment van ser tapades.