L'expresidenta Layhoon Chan arriba a València per a desencallar Nou Mestalla

L'expresidenta del València CF Layhoon Chan s'ha traslladat a València per a tractar de mediar entre el club i les administracions per a desencallar el Nou Mestalla, segons va avançar El Desmarque i va confirmar Agencia EFE.

Fonts del club van corroborar que la presència de Layhonn Chan, que actualment no és consellera de l'entitat ni hi té cap càrrec, encara que sí que és una persona de confiança del màxim accionista Peter Lim, té com a objectiu primordial fer de pont amb les administracions en el tema del nou estadi.

A més, les mateixes fonts van apuntar que l'expresidenta del València CF també podria ajudar en altres assumptes en una etapa de transició en la qual, després de la marxa d'Anil Murthy com a president, Sean Bai exerceix de director general, teòricament interí.

Amb Layhoon Chan també es troba a València Kim Koh, exconseller de l'entitat i també persona de màxima confiança de l'accionista majoritari del club de Mestalla.

Per part de la Generalitat, es va iniciar al novembre el procés de caducitat anticipada de l'actuació territorial estratègica que se li va concedir al club en el seu moment per a rellançar la construcció de l'estadi, i la intenció era concloure'l en les pròximes setmanes.

L'Administració autonòmica va proposar al club mantindre els drets urbanístics que li concedia aquella ATE si presentava una proposta creïble i garantida financerament, però de moment no ha donat el vistiplau al projecte del València.

Per la seua banda, l'Ajuntament de València ha exigit que l'estadi complisca amb el que es va pactar en l'ATE, per a la qual cosa, entre altres coses, ha de tindre un aforament de setanta mil espectadors des del principi i s'hi ha de poder instal·lar una pista d'atletisme perquè la ciutat puga acollir grans campionats quan el València no necessite la instal·lació.