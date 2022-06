Avançant cap als Gay Games 2026

Coincidint amb la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI, el diari Superdeporte, pertanyent al mateix grup editorial que Levante-EMV, i l’Ajuntament de València van celebrar ahir, dimarts 28 de juny, la xarrada-col·loqui amb el títol “Camí dels Gay Games 2026” per a analitzar els reptes que afronta València com a seu dels jocs de la diversitat que atrauran a la capital del Túria més de 15.000 participants.

La taula redona, integrada dins del cicle de conferències “Som esport” amb què Editorial Prensa Ibérica dona veu a l’esport valencià, va reunir representants de l’FDM de València i dos dels principals clubs esportius LGTBI que més han treballat perquè els Gay Games se celebren a la capital del Túria en 2026: Samarucs i València Dracs. En la taula redona, moderada pel director de SUPER, Rafa Marín, van participar Javier Gil, president de Samarucs, i Jorge García, en representació de València Dracs. La Fundació Esportiva Municipal hi va estar representada pel seu director gerent, Borja Santamaría, i per Damián López, integrant del comité organitzador dels Gay Games València 2026. L’esdeveniment va tindre lloc a la terrassa de l’NH Collection de València, al cèntric carrer de Colom.

Borja Santamaria va destacar que per davant hi ha un llarg i il·lusionant camí: “Els Gay Games se celebraran en 2026, però no són només 10 dies de competició. Les institucions hem de treballar per donar visibilitat als Gay Games, fer lloc en els clubs, en les federacions...”. A més, va destacar que “en l’última edició celebrada a París, els Gay Games van deixar un impacte de 130 milions d’euros”. Damián López, per la seua banda, va destacar que “València s’ha posicionat ja com una destinació LGTBI a tot el món”. Per a Javier Gil, president de Samarucs, l’elecció de València com a seu dels Gay Games suposa “el reconeixement a la tasca que fem totes les entitats. Encara hi ha molta LGTBI-fòbia en la societat i en l’esport encara és més palés aquesta discriminació respecte a altres àmbits de la societat”. Jorge García, de València Dracs, va destacar: “Encara queda molt d’espai per conquistar i moltes barreres que derrocar. Hem d’insistir a informar, formar i transformar. Quan queden encara 4 anys per a la celebració de València 2026, encara queda molta faena per fer, com destaca Borja Santamaría: «El següent pas important que volem donar és crear la Fundació Gay Games 2026 perquè abandere aquest projecte”. “En aquest sentit, hem de coordinar i treballar de manera conjunta amb clubs i federacions esportives”, va afirmar Damián López.