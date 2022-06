Confirmen cinc casos més de pigota dels micos

La Conselleria de Sanitat ha confirmat cinc casos positius nous de pigota dels micos (monkeypox) a la Comunitat Valenciana: quatre a la província d’Alacant i un en la de València. Aquests positius es confirmen després de l’anàlisi de les mostres preses als pacients sospitosos per presentar simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

D’aquesta manera, hi ha 17 casos positius registrats fins ara a la Comunitat (6 a la província de València, 10 a la província d’Alacant i 1 a la província de Castelló). Malgrat que la xifra de positius continua creixent a la regió, el volum de casos continua estant lluny del que s’ha notificat en altres comunitats.

800 casos a tot Espanya

Segons l’última actualització de la situació epidemiològica de casos de pigota dels micos a Espanya que ha oferit el Ministeri de Sanitat amb dades de dimarts, les comunitats han notificat un total de 800 casos a tot Espanya (805 si comptem els 5 positius nous).

Madrid és la comunitat on més casos s’han notificat, 436 en total, seguida de Catalunya, amb 130 casos, i Andalusia, amb 105. La gran majoria es tracta d’homes amb una mitjana d’edat de 37 anys.

El Ministeri rep més vacunes

Fins ara, el Ministeri de Sanitat comptava amb només 200 vacunes per a controlar el brot (la pigota és una malaltia erradicada fa anys i hi havia poca disponibilitat de vacunes), que s’han anat administrant segons les peticions concretes de les comunitats, per a protegir de les formes de malaltia greu sobretot a les persones contagiades immunodeprimides. A la C. Valenciana i amb dades de la setmana passada, havien sigut vacunats tres contactes estrets.

El Ministeri de Sanitat vol ara, però, canviar l’abordatge del control del brot després de rebre les primeres 5.000 dosis de les 10.100 que corresponen a Espanya de la compra centralitzada de vacunes que s’ha fet des d’Europa.