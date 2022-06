El Govern local replica que el xalet d’Alboraia tindrà ús d’oficina de turisme

Després de l’anunci d’una moció de Compromís per Alboraia en la qual es reclama que la ciutadania puga utilitzar el xalet del comte Zanoguera, la regidora d’Urbanisme, Ana Bru, ha replicat que aquesta formació ja sap que l’immoble té ja una funció assignada, ja que serà l’oficina de turisme de la població.

La regidora afig, a més, que “s’hi faran obres en breu per a adequar l’accessibilitat i la climatització”. “Turisme ja ens ha proporcionat mobiliari i, a més, hem demanat una subvenció per a rehabilitar-lo per complet amb noves tecnologies, tant d’eficiència energètica com d’altres millores”, indica. “Tot això relacionat amb els plans de turisme intel·ligent en els quals estem ficats i que hem treballat amb l’oposició i la ciutadania”, recalca la regidora.

Hui en dia, el xalet del comte Zanoguera alberga les noces civils “i algun acte de rellevància especial”. “Abans s’usava per a tot i no era operatiu estar muntant i desmuntant el local per a les noces, que en fem moltes, i mantindre’l en condicions decoroses. Tots dos edificis s’usen per a donar serveis i tenim molts locals per a activitats de les associacions, des de l’auditori i el teatre fins a locals en el Centre de Majors de Portalet o la Casa de Cultura”, insisteix la regidora.