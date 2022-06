El PP dirigeix a Puig les consultes retirades sobre la vicepresidenta

El PP no ha canviat d’estratègia després de la dimissió de la vicepresidenta, Mónica Oltra. Només ha mogut el focus. Les preguntes que tenia presentades a les Corts sobre la situació judicial de l’exvicepresidenta, que va dimitir dimarts de la setmana passada, i que òbviament retira perquè ja no tenen sentit després de la renúncia d’Oltra, les dirigirà ara al president de la Generalitat i les empreses del seu germà, qüestions sobre les quals ja ha interpel·lat el Consell en reiterades ocasions, però en les quals insistirà, en vista del canvi que ha introduït en les preguntes. El que resulta evident és que la pressió que dirigia sobre la vicepresidenta se centrarà ara en el cap del Consell.

Preguntada ahir la síndica, María José Catalá, sobre la petició del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que els dirigents territorials es mantinguen després del resultat d’Andalusia, la també secretària general respon que tant ella com el president del partit, Carlos Mazón, tenen una forma molt personal de fer política que sempre ha sigut des de la moderació i la vocació de centralitat. Per això, en el primer any que es compleix ara de la nova direcció de Mazón, no hi ha hagut “ni una sola eixida de to”. Aquest dissabte, el PP celebra un acte de precampanya en coincidir amb el primer any de Carlos Mazón al capdavant dels populars valencians, acte al qual podria acudir l’eurodiputat Esteban González Pons, el valencià amb més poder a Génova.

Alts càrrecs d’Igualtat

Mentrestant, el president de la Diputació d’Alacant i líder del PPCV, Carlos Mazón, ha criticat aquest dimarts la “falta de coherència” del Consell per mantindre “alts càrrecs” de la Conselleria d’Igualtat que estan investigats en la causa judicial pel presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada per part de l’exmarit de l’exvicepresidenta Mónica Oltra: “És una falta de coherència amb el que ha predicat durant molt de temps”.

Catalá assegura que els canvis en la Vicepresidència i el més recent en la Delegació de Govern demostren que “el que es va denominar feliçment el Botànic ha acabat secant-se”, amb “tant de ball de cadires”. Catalá assenyala que el relleu d’Oltra per Aitana Mas forma part d’un “canvi de cicle” en el qual les relacions entre els socis del tripartit estan “tibants”.