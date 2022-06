Xàtiva reprén el menjador d’estiu per a famílies amb dificultats econòmiques

L’Ajuntament de Xàtiva ha posat en marxa una nova edició del menjador d’estiu en període vacacional. Amb una inversió de 5.679,62 euros, la posada en marxa d’un recurs com el servei de menjador durant les vacances d’estiu suposa garantir les necessitats bàsiques d’alimentació de la població infantil pertanyent a famílies amb dificultats econòmiques i precarietat, manca d’ingressos estables i prestacions per desocupació o subsidis extingits. A més, també es pretén facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar i integrar els menors en activitats o recursos de temps lliure consolidats al municipi com les escoles d’estiu municipals. Hi són atesos uns 25 xiquets i xiquetes d’edats compreses entre els 3 i 16 anys.

El servei de menjador durant les vacances estivals funcionarà un total de 25 dies, del 27 de juny al 29 de juliol de 2022. La prestació inclou el menjar principal, a més d’un kit per a emportar per a cada xiquet i xiqueta que cobrirà el berenar. L’espai per a dur a terme el servei de menjador escolar durant el període estival es troba al centre públic CEIP Gozalbes Vera, en horari de 13 a 15 hores. El recurs compta amb personal especialitzat per a desenvolupar-lo. El menjador d’estiu, que forma part de la cartera de recursos públics dirigits a la ciutadania de Xàtiva, es consolida com un recurs important i referent de les polítiques socials de l’Ajuntament.