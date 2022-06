El Consell deixarà de cobrar el cànon de sanejament de l'aigua sis mesos per a pal·liar l'alça de preus

El Consell deixarà de cobrar el cànon de sanejament de l'aigua durant els pròxims sis mesos (fins a principis de 2023) per a pal·liar l'alça de preus, el principal problema econòmic. Ho ha anunciat aquest dijous en la sessió de control el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha assegurat que la posada en marxa d'aquesta mesura serà una manera d'ajudar les famílies contra la inflació.

Segons ha expressat Puig, i d'acord amb la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, la Generalitat deixarà de cobrar durant els pròxims sis mesos el cànon de sanejament de l'aigua. Aquesta nova mesura suposarà una inversió de 139 milions d'euros, a raó de 23 milions mensuals.

Així, seran beneficiaris d'aquesta mesura quasi dos milions de llars a la Comunitat Valenciana que en el seu rebut de l'aigua paguen el tribut de sanejament, els quasi cinc milions de valencians que conformen l'autonomia.

L'objectiu és que aquesta mesura s'aprove amb caràcter d'urgència "en les pròximes setmanes" perquè comence a alleujar l'increment del cost de la vida de les famílies valencianes i que, segons l'IPC de juny, se situa per damunt del 10 % interanual. "Estem fent tot el que està al nostre abast", ha indicat Puig.

A aquesta mesura se sumen unes altres que s'han anat desenvolupant com a resposta a la crisi dels preus, desbocats especialment després de la invasió russa a Ucraïna, com la rebaixa del 10 % de les taxes autonòmiques i preus públics dependents de la Generalitat (i que inclouen una baixada de la matrícula universitària) o una ajuda de 300 euros per als autònoms que hagen reduït els seus ingressos.

Creació d'una comissió

No ha sigut l'únic anunci que ha fet en la seua intervenció el cap del Consell. Puig ha avançat durant la seua al·locució a la cambra que un dels objectius de la reunió que mantindrà al llarg del dia amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, serà el de crear una comissió permanent de seguiment de les inversions de l'Estat a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta, ha dit, donarà més detalls després de la trobada amb la responsable del Govern d'Espanya, no obstant això, és una manera d'intentar pressionar l'executiu central després de la baixa execució dels Pressupostos Generals de l'Estat a la Comunitat Valenciana. En 2021, segons les dades de la Intervenció General de l'Estat, només s'havien dut a terme el 42 % de les inversions previstes.