Dénia organitza un programa estival d'activitats d'oci per a xics i xiques de 9 a 14 anys

El Servei de Prevenció i Intervenció amb Famílies del Departament de Benestar Social de Dénia ha organitzat un programa d'activitats d'oci per a xics i xiques de 9 a 14 anys durant els mesos d'estiu.

A través de la subvenció rebuda per l'Ajuntament de Dénia per al desenvolupament del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys" del Pla Corresponsables de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, que té com a objectiu la conciliació de les famílies amb fills menors de 14 anys, s'ofereix aquest programa, denominat “Campus Platja”, durant els mesos d'estiu.

El programa funcionarà del 6 de juliol al 31 d'agost i ofereix activitats aquàtiques, d'esport i tallers lúdics en dues platges de Dénia, Albaranes i la platja accessible de Punta del Raset, en horari de matí, entre les 10 i les 13 hores.

Les activitats són paddle surf, caiac de mar, plataforma aquàtica i hidropatí.

La reserva de plaça i inscripció es farà de l'1 al 15 de juliol, telefonant al 626 251 364, o acudint a Serveis Socials, a la plaça Arxiduc Carles, número 3, en horari de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres.