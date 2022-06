València millora les dades de turisme prèvies a la pandèmia i espera un estiu "calent"

N'hi ha prou amb eixir pel centre de València per a adonar-se de la gran quantitat de turistes que hi ha als seus carrers. Es tracta, a més, d'una sensació reforçada per les dades oficials. I és que des del mes de maig la ciutat ha recuperat i superat les xifres de visitants i pernoctacions prèvies a la pandèmia (2019). A més, es preveu un estiu que mantinga aquesta tendència i fins i tot la millore.

Segons ha explicat el director de Visit València, Antoni Bernabé, després d'un inici d'any vacil·lant, el turisme està llançat a València i ja supera les dades anteriors a la pandèmia. El mes de maig es van superar les dades de maig de 2019 tant en visitants com en pernoctacions, també d'estrangers, que ha sigut el mercat més complicat de recuperar. Concretament, s'ha passat d'una ocupació del 84 % al 85,3 %, i tot això amb un increment del preu mitjà de l'habitació, que ha passat de 88 a 108 euros la nit. Els principals increments s'han donat en nacionalitats com els Estats Units (42 %), França (15 %), Alemanya (10 %) o els Països Baixos (5 %). Aquestes bones dades es mantindran, a més, en els pròxims mesos d'estiu i segurament durant l'hivern. Això indiquen, almenys, les previsions de places de les línies aèries. Segons Bernabé, per a aquesta temporada estival s'ofereixen 200.000 places més que en 2019, amb una concentració de vols en els mesos de juliol i agost, la qual cosa indica que seran mesos calents a l'aeroport de València. "Hem de ser prudents, però optimistes", assegura el màxim responsable de Visit València, que recorda que "el turisme és un element dinamitzador, que es recupera ràpidament i que és fonamental per a l'economia".