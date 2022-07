Detenen dos menors més per la violació grupal de Burjassot

Agents de la Policia Nacional han detingut dos menors més per la seua presumpta implicació en les agressions sexuals a dues xiquetes el 16 de maig a la localitat valenciana de Burjassot, segons han informat a Europa Press fonts policials.

Els menors han sigut arrestats aquest matí, tal com ha avançat Vozpópuli, per ordre de la Fiscalia de Menors. El nombre de detinguts per aquest incident ascendiria, així, a huit, entre els quals hi ha un adult de 18 anys.

Els fets van ocórrer el passat 16 de maig en una casa abandonada de la localitat valenciana de Burjassot, prop de Godella.

En aquest cas s’investiga una violació grupal a una menor de 12 anys i una altra individual a una xiqueta de la mateixa edat. Les víctimes suposadament no coneixien els agressors i havien quedat amb ells a través d’Instagram.

Com a presumptes autors de les agressions van ser detinguts cinc menors d’entre 15 i 17 anys. El jutge va ordenar llibertat vigilada amb allunyament per a tots ells, en contra del criteri de la Fiscalia, que va recórrer contra aquesta decisió i va sol·licitar l’internament dels menors per considerar aquesta mesura “més adequada als fets”. També va ser arrestat un adult de 18 anys. I, ara, dos menors més.