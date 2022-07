Diversos experts analitzen a Sagunt els pactes d’ocupació

El Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt va acollir una nova sessió de les jornades formatives que organitza el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) dins del pla Avalem Territori, en col·laboració amb el Departament de Promoció Econòmica i Industrial de Sagunt.

Sota el títol “Projectes experimentals a la província de València”, la tinenta d’alcalde de Sagunt, María José Carrera, i el coordinador acadèmic d’Avalem Territori, Jorge Hermosilla, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada. La socialista va remarcar la importància del Pacte comarcal per l’ocupació i el desenvolupament local del Camp de Morvedre, un territori “de canvi i d’oportunitats, un espai amb desafiaments, com l’equilibri territorial i el repartiment d’oportunitats, però també un lloc que, com pocs, demostra la riquesa dels recursos naturals i del capital humà de la Comunitat Valenciana”.

Entre els experts que van participar en la sessió hi havia Sandra Mayordomo (Universitat de València), Sonia Marín (Pacte territorial per l’ocupació i el desenvolupament local del Camp de Morvedre), Javier Francisco González (València Activa) o Núria Hernández (Federació Valenciana de Municipis i Províncies). En la clausura, l’alcalde, Darío Moreno, va destacar que “el que pretenen els pactes per l’ocupació és que coneguem la realitat més pròxima als nostres municipis i que, a partir d’ací, puguem desenvolupar les actuacions que siguen necessàries”.