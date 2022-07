Els barris de València on més s’ha disparat el preu de l’habitatge de segona mà

El preu mitjà de l’habitatge usat a la ciutat de València ha registrat una pujada del 4,9 % en els últims tres mesos, fins a arribar als 2.004 euros per metre quadrat, segons l’últim índex de preus d’Idealista.

Fins a 15 districtes han vist com pujaven els seus preus durant la primavera: l’increment més gran és el que s’ha registrat a Benimaclet (14,7 %) seguit per les pujades que hi ha hagut a Patraix (10 %), Rascanya (9,7 %), Quatre Carreres (6,6 %) i Jesús (6,3 %). Per contra, Extramurs (-2,2 %) és l’únic districte en el qual s’ha registrat un descens del preu.

Els preus més alts es troben a l’Eixample (3.024 euros/m²), Ciutat Vella (2.996 euros/m²) i el Pla del Real (2.684 euros/m²). En la part baixa de la taula hi ha Rascanya (1.269 euros/m²), Jesús (1.437 euros/m²) i l’Olivereta (1.438 euros/m²), els districtes més econòmics de la capital.

La caiguda acumulada des del màxim de 2008 és del 16 %

A la Comunitat Valenciana, el preu mitjà per metre quadrat de l’habitatge usat ha pujat, l’últim trimestre, un cinc per cent, fins als 1.582 euros.