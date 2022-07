Els veïns d’Orriols critiquen la biblioteca nova per xicoteta i poc dotada

L’Associació de Veïns d’Orriols ha lamentat les escasses prestacions de la biblioteca nova del barri i considera que se’ls està tractant com a “ciutadans de tercera classe”. Aquestes queixes s’han produït després que la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, visitara les instal·lacions noves i anunciara la seua obertura per a aquest mes de juliol, ja que estan a falta únicament de la instal·lació de la wifi. “La regidora Maite Ibáñez ens presenta la biblioteca i ni tan sols hi ha bibliotecària o bibliotecari, perquè legalment no és una biblioteca”, diuen. Pel que sembla, es tracta d’un “espai diàfan, accessible, nou, però amb tres taules de lectura, cinc prestatgeries i pocs llibres”.

El problema deriva, segons l’associació de veïns, de la decisió de traslladar la biblioteca del barri a un edifici pròxim a l’Alqueria Albors que serà el centre cívic. Això ha fet, segons diuen, que es perda un espai multiusos per a l’entorn. “La Biblioteca Municipal J.M. Bayarri estava compromesa amb el barri des que es va crear: hi havia reunions per a discutir i organitzar les nostres lluites, les nostres reivindicacions d’espais, equipaments, col·legis, parcs, centre de salut, poliesportiu, clavegueram, llum, etc. Apreníem idiomes, estudiàvem oposicions i exàmens finals, llegíem periòdics, llibres que no podíem comprar i ens recomanaven els professionals; exposicions, recitals de poesia, club de lectures, etc. Les xiquetes i els xiquets dels col·legis tocaven, llegien, estimaven els llibres, portats pels seus mestres. Aprenien a estimar els llibres”, expliquen en un comunicat. “I aquest barri i aquesta associació han lluitat sempre per reservar i tindre espais de trobada, de coneixement i de superació, per a tots els veïns i veïnes tant d’Orriols, com de València”, afigen.

El polèmic trasllat

No obstant això, “l’ajuntament presidit per Joan Ribó es vanagloria de prestar un millor servei cultural oferint a les veïnes i els veïns del barri el trasllat de la biblioteca a una part d’un edifici pròxim a l’Alqueria Albors” que no compleix les seues reivindicacions històriques. A saber, “tindre la nostra biblioteca en un edifici espaiós on poder llegir, estudiar, fer activitats culturals amb llibres que poder tocar, llegir; rehabilitació de l’Alqueria Albors (encara no rehabilitada), centre cívic cultural en la zona d’Alqueries”, entre altres.

“Aquest trosset d’edifici en el centre cívic que anomenen biblioteca no és una biblioteca”, asseguren, ja que lleven la meitat de l’espai, els lavabos estan fora de la biblioteca, no tindrà sala infantil, no tindrà zona d’ordinadors, tiraran 4.000 llibres i no es podran fer exposicions, ni recitals, ni actes culturals, com sí que passa en totes les biblioteques de València”.