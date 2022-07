Un mes de juliol plagat de nits tropicals

El mes de juliol es preveu càlid, sec i ple de nits tropicals. Així ho apunta Samuel Biener, climatòleg de la Universitat d’Alacant (UA). L’oratge serà conforme als valors mitjans en aquesta època de l’any i sense massa anomalies, segons detalla l’expert. Els primers dies de la setmana que ve estaran acompanyats pel vent de llevant, raó per la qual no pujaran massa les temperatures. No obstant això, a finals de setmana podria ploure de manera “anecdòtica” en el sud de València i el nord d’Alacant.

Malgrat que en la península Ibèrica s’espera un juliol que arribe als 40 graus i que trobe anomalies de fins a dos graus superiors a la mitjana en l’interior i el sud peninsular, a la Comunitat Valenciana els valors seran més moderats gràcies a la proximitat a la mar, que suavitzarà els termòmetres. Quant a les precipitacions, juliol és el “mes més sec de l’any a la Comunitat Valenciana” i, de moment, no s’aprecien indicis que l’aigua vaja a descarregar durant l’estiu en la zona litoral. Amb tot, sí que hi ha possibilitat que ploga a les muntanyes i en algunes zones de l’interior, amb caràcter irregular i localment molt fort. Així, doncs, “caldrà estar pendent del risc de graníssol”. Una situació molt similar a la de principis d’aquesta setmana, amb precipitacions intenses en diversos punts. Segons Biener, les tempestes estivals són “una loteria”. “Normalment tenen lloc en l’interior i són molt locals. La pluja és menor, però és més perillosa”, ja que els llamps poden provocar incendis en els boscos i el graníssol és més gran”, afig Biener. Respecte a la temperatura de la mar Mediterrània, experts preveuen que la temperatura puge fins als 24 graus, i, encara que “ací no vaja a fer una calor extrema”, l’augment de valors es notarà. Costa ja dormir S’entra de ple, així, en l’època de les nits tropicals. “Estem en la temporada en la qual costa dormir, sobretot als pobles de costa, i és difícil que les temperatures baixen de 20 graus”, sentencia. Ahir, els termòmetres no van pujar de 28 graus en tota la Comunitat Valenciana i per a hui divendres es preveu que s’arribe als 30 a Alacant, a 28 a Castelló i a 26 a València, on disminuiran lleument els valors. El cap de setmana, l’oratge es mantindrà estable.