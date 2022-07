El València Basket homenatja les Falles en els seus equipaments

El València Basket va presentar, ahir, els nous equipaments que lluiran tant el primer equip masculí i femení com els equips de l’Alqueria del Basket en la temporada 2022-2023. La posada de llarg es va celebrar a la Ciutat de l’Artista Faller, ja que els nous equipaments constitueixen un homenatge taronja a la festa valenciana. El club continua amb la seua política de promoció de les principals senyes d’identitat valencianes. Així, si l’any passat l’Albufera va ser la inspiradora dels equipaments, enguany el València Basket ha volgut fer l’ullet al món faller, amb el qual el club està estretament lligat. La col·lecció 2022-2023 porta el títol “Encén la teua pell”, unint així el foc i la passió valenciana per les seues tradicions i també pel seu esport i, en concret, pel València Basket.

Com a escenari de la presentació, el club no podia haver triat un millor escenari que un dels tallers de la Ciutat Fallera.

Amb una espectacular posada en escena, els diferents equipaments es van anar revelant envoltats de motius fallers. En aquesta ocasió van exercir de “models” els jugadors del primer equip masculí Víctor Claver i Josep Puerto, així com els jugadors de l’Alqueria del Basket Álex Bellver, Lucía Rivas, Irene Maroto, Celia Alonso, Mario Paricio i Claudia Moliner. Els equipaments són, un any més, de la firma valenciana Luanvi, que ha tornat a posar tota la seua creativitat per a dissenyar uns equips que lluiran enguany per tot Europa, amb el retorn a l’Eurolliga. El primer equipament torna a apostar pel taronja de les flames, amb matisos representatius del foc, jugant amb diferents tons de taronja i groc.

El segon equipament torna al negre que tant es veu en la pólvora i en les cendres que tan típiques són d’aquestes festes, introduint també tonalitats de grisos. Precisament aquest color, el gris, és el protagonista del tercer equipament que els equips lluiran per Europa, un reflex del fum que pinta els carrers al març després de les tradicionals mascletades i castells.

Com a novetat, a més, hi haurà uns pantalons negres amb motius taronja, anomenats “Nit del foc”, que es lluiran juntament amb la samarreta del primer equipament en moments puntuals.

La directora de Negoci de València Basket, Merche Añón, va explicar així el valor simbòlic d’aquests nous equips amb sabor faller: “Volíem fer valdre el patrimoni valencià i era impossible no pensar en les Falles. Ens uneix la passió, l’orgull i el component emocional de les Falles i l’esport”. El director general de Luanvi, Vicente Tarancón, va destacar: “Compartim amb les Falles la creativitat, l’artesania i València”.

El Gremi d’Artistes Fallers, en paraules del seu mestre major, Paco Pellicer, va destacar: “Ens esforcem per visibilitzar el nostre treball, per això ens agrada poder anar de la mà del València Basket”.