Mas vol repetir la fórmula de pactar els pressupostos en una comissió política del tripartit

La nova vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, és partidària de mantindre la fórmula que el Botànic va utilitzar l’any passat per a negociar els pressupostos, la d’una comissió política nomenada pels partits. Una comissió que, d’alguna manera, arraconava el conseller d’Hisenda, perquè els comptes ja li venien cuinats. Els comptes es van presentar l’any passat per primera vegada fora de termini en el debut d’aquesta comissió.

Aitana Mas mantindrà pròximament una reunió amb el conseller d’Hisenda, Arcadi España, per a avançar ja en els comptes del pròxim any, els últims abans de les eleccions. Aquest matí ha advocat per asseure’s les tres formacions del Botànic i parlar per a marcar els temps i les polítiques que seran clau per al pressupost de 2023.

Respecte a la salut del Botànic i a la manera de relacionar-se els tres partits en el si del Consell, Aitana Mas ha remarcat que la guia del govern és l’acord signat en 2015 i reeditat en 2019, un full de ruta que serveix per a fer polítiques de suport a la ciutadania que pal·lien la situació d’emergència social.

“La meua manera de funcionar és el treball en equip i així s’ha fet a les Corts Valencianes, soc partidària de construir ponts i de mantindre la millor relació possible entre els socis”, ha dit.

Sobre possibles canvis en la Conselleria d’Igualtat o la possibilitat de prescindir dels càrrecs imputats en el mateix cas que va provocar l’eixida de la seua antecessora, Mas ha dit que té les mans lliures, però que seria imprudent posicionar-se en el primer dia des de la seua presa de possessió.