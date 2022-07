Ataquen l’ajuntament de Titaguas amb una pintada de “socialistes maricons”

L’Ajuntament de Titaguas ha patit aquesta matinada un atac de l’extrema dreta en el qual s’han realitzat diverses pintades homòfobes sobre la façana i en la calçada.

En terra, just a la porta del consistori, amb pintura roja, han escrit “socialistes maricons”, acompanyat per una altra pintada sobre la façana on es llig “Rojos” i un dibuix d’un excrement.

L’atac, encara sense un autor o autors identificats, s’ha produït en la setmana que el consistori té penjades dues banderes de l’arc de Sant Martí per la celebració de l’Orgull LGTBIQ+, una celebració que, pel que sembla, no ha agradat a tothom i, de fet, algú ha comés aquest atac que ja circula per les xarxes socials com una denúncia.

No podemos tolerar que el discurso del odio se instale. Mi rotunda condena a este ataque cobarde en @Titaguas_ y mi solidaridad con sus vecinos y su alcalde Ramiro Rivera.



Seguiremos estando frente a estas agresiones. Defensa siempre de la igualdad, la libertad y el respeto. pic.twitter.com/P8AV4D8Vui — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 4 de julio de 2022