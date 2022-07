Doblet valencià i de l’Aspar Team en el JuniorGP del circuit de Jerez

El valencià Álex Escrig va aconseguir la victòria en la quarta cita del FIM JuniorGP (abans FIM CEV) en l’Europeu de Moto2, en una carrera en la qual el castellonenc de Cuna de Campeones Juan Rodríguez va ser onzé, a més de primer en Stock600, categoria que comparteix graella en aquest campionat. Per tant, doblet per als pilots de la C. Valenciana. També va pujar dues vegades al més alt del podi l’italià de l’Aspar Junior Team Dodó Boggio en les dues carreres de la European Talent Cup. En JuniorGP (Mundial Júnior de Moto3), José Antonio Rueda és més líder amb la victòria i el segon lloc a Jerez; en aquesta categoria, el valencià Ángel Piqueras va ser tercer en la primera carrera.