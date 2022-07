Els municipis valencians on més car és llogar un pis

El preu mitjà per metre quadrat en lloguer va pujar un 5,7 % a la Comunitat Valenciana durant l’últim trimestre, fins a situar-se en els 8,5 euros, mentre que en els últims dotze mesos les rendes van pujar un 11,5 %. La dada del segon trimestre és un 9,2 % inferior al preu màxim de la sèrie històrica, registrat en 2006, segons l’últim informe de preus d’Idealista.

El preu del lloguer a València

El preu mitjà dels arrendaments va pujar un 2,8 % a València capital durant l’últim trimestre. Aquesta pujada ha deixat el preu del metre quadrat en 10 euros, la qual cosa suposa el preu més alt registrat a la ciutat des que Idealista té dades. La província valenciana també va experimentar una pujada de preu d’un 5 % fins a situar la renda del metre quadrat en 9 euros mensuals. Alboraia, amb 13,7 euros/m², se situa com el municipi més car de la província.

Per la seua banda, Alacant ha vist com els seus preus creixien un 6 % durant l’últim trimestre, fins a situar-se en els 8,2 euros per metre quadrat al mes. A la capital, els propietaris alacantins demanen, per arrendar els seus habitatges, també un 6 % més que fa tres mesos, amb una mitjana de 8,4 euros/m², la qual cosa suposa el preu més alt de la sèrie històrica a la ciutat des que Idealista té registres. El Campello i Benidorm (10 euros/m² en tots dos casos) són els municipis més cars de la província per a llogar un habitatge.

La província de Castelló ha registrat un creixement del 9,1 % trimestral en el preu dels seus habitatges en lloguer. Actualment, el preu mitjà del metre quadrat a la província és de 7,2 euros/m² mensuals. A Castelló de la Plana, per contra, es registra una caiguda de les rendes del 0,6 % trimestral fins a deixar el preu en 6,6 euros/m². Benicàssim (10,9 euros/m²) se situa com el municipi amb les rendes més altes de la província.

El preu del lloguer d’habitatges a Espanya es va incrementar un 4,2 % durant els últims tres mesos. A tancament del mes de juny de 2022, arrendar un habitatge al nostre país tenia un cost d’11,2 euros per metre quadrat, una xifra que és un 1,6 % superior que la que es va registrar al tancament del mes de maig. En taxa interanual, els preus s’han incrementat un 4,8 %.