Fundació Bancaixa incorpora dues obres de Miquel Navarro a la seua col·lecció

Fundació Bancaixa ha incorporat a la seua col·lecció d’art dues obres de Miquel Navarro: Figura per a la batalla I (2008), una escultura d’alumini marí massís de 3,45 metres d’altura, i Fontana (1993), obra escultòrica de llautó amb 3,90 metres d’altura. Aquestes noves incorporacions amplien la presència de l’artista en els fons de la Fundació Bancaixa, on ja es troba representat amb escultura, obra gràfica i aquarel·la. Al mateix temps, Miquel Navarro ha cedit, perquè siga instal·lada en la seu de la fundació a València durant un any, l’obra Tensió (1996), una de les emblemàtiques ciutats en la producció del creador valencià, segons assenyalen des de Bancaixa.

Les tres peces estan ja exposades a La Cúpula, l’espai permanent de la col·lecció d’art contemporani internacional de la Fundació Bancaixa, on actualment s’exhibeixen també obres d’Andreu Alfaro, Julian Opie, Helmut Federle, Imi Knoebel, Sean Scully, Günther Förg, José Manuel Ballester, Eusebio Sempere i Manuel Hernández Mompó.

Miquel Navarro (Mislata, València, 1945), artista imprescindible en l’art contemporani espanyol i de reconeixement internacional, va fer els seus estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de València. En 1973 crea la primera de les seues emblemàtiques ciutats. Realitzades inicialment en terracota, més tard hi incorpora metalls com el zinc, l’alumini o el bronze. Presenta la seua primera exposició individual en 1972 a Oviedo. En els anys següents ho farà en les galeries Buades i Fernando Vijande a Madrid o Juana de Aizpuru a Sevilla, entre altres. En els seus inicis, va ser clau la seua participació en l’exposició “New images from Spain”, que, comissariada per Margit Rowell, té lloc a The Solomon R. Guggenheim Museum de Nova York en la primavera de 1980, fonamental per a la seua projecció internacional. En 1986 rep el Premi Nacional d’Arts Plàstiques. Aquell mateix any participa en la XLII Biennal de Venècia, al pavelló espanyol, al costat de Ferran García Sevilla, Cristina Iglesias i José María Sicília. Miquel Navarro va protagonitzar l’exposició antològica que la Fundació Bancaixa va presentar el juliol de 2018 amb un recorregut per més de quatre dècades de treball de l’artista amb obres datades entre 1976 i 2018.