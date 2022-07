L’atur va tornar a baixar el mes de juny passat a la Comunitat Valenciana, segons les dades que ha donat a conéixer aquest matí el Ministeri de Treball. Ho va fer en 3.943 persones, la qual cosa implica un descens de l’1,12 % respecte a maig i del 18,23 % (77.765) en relació amb el mateix mes de l’any passat. La baixada intermensual és lleugerament inferior a l’1,45 % que va experimentar la mitjana espanyola, on la disminució es va situar en 42.409 aturats menys. Totes les autonomies, excepte Andalusia, amb 6.345 més, van reduir la seua taxa d’atur, encara que la valenciana va ser la que percentualment menys ho va fer, després de La Rioja (-0,49 %). Malgrat tot, l’atur a la Comunitat Valenciana es va col·locar per davall dels 350.000 afectats, concretament en 348.768.

De les tres províncies de l’autonomia, la que va tindre un millor comportament va ser Alacant, on l’atur va descendir en 2.139 persones. A continuació hi ha Castelló, amb 1.096, i, finalment, València, amb 708. La campanya turística iniciada al juny és el gran condicionant d’aquesta baixada de la desocupació. Bona prova d’això és que la part substancial de la disminució de l’atur en aquest mes es va produir en els serveis, on la reducció va ser de 3.439. La indústria va comptabilitzar una baixada de 963 aturats menys, i la construcció, de 205, mentre que l’agricultura va elevar l’atur en 453 persones, i el col·lectiu sense ocupació anterior, en 231.

Paral·lelament, a la Comunitat Valenciana es van formalitzar el mes passat 181.119 contractacions, amb un augment del 10,29 % (16.892 més) respecte a maig, però de només el 2,53 % (4.461) en relació a juny de 2021. No obstant això, en tots dos espais temporals, l’autonomia ofereix millors registres que el conjunt d’Espanya, on la pujada intermensual és del 7,83 % (128.393) mentre que la interanual descendeix un 1,62 % (29.059 menys).