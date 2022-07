Les falles de Burjassot celebren la Festa de l’Estiu

Com va dir el fester, “més que combatre la calor, la qüestió és saber gaudir-la”. Les falles de Burjassot —amb la col·laboració de l’Ajuntament i de diferents firmes— van celebrar el cap de setmana, en els voltants dels casals, una nova edició de la Festa de l’Estiu. Durant el matí i la vesprada de dissabte, al ritme de xarangues alegres i de traca, es van succeir diferents jocs d’aigua en improvisades piscines, gimcanes, picadetes, paelles i torrades de carn. Per a coronar la jornada, ja ben entrada la nit, les acolorides revetles van posar la resta.

A més de les activitats pròpies d’aquestes trobades estiuenques, la Falla Lauri Volpi va poder recuperar —dos anys després de decretar-se l’estat d’alarma per la pandèmia— la tradicional foguera de Sant Joan. L’elaboren els xiquets i les xiquetes de la comissió per a “passar-ho en gran” i, com van explicar des de la Delegació de Cultura, “acostar als veïns les tradicions del poble valencià”. Enguany, el monument, amb una trentena de figures i diversos elements ornamentals, va tindre com a lema “Natura”. Com en ocasions anteriors, la comissió infantil va decidir per votació l’indult d’una peça i, al capvespre, la composició es va cremar.

D’altra banda, l’Agrupació de Falles de Burjassot va convocar el Torneig Infantil d’Oca i Parxís d’Estiu. En el joc de les 63 caselles, el triomf va ser per a la comissió Plaça de Pouet, classificada en primera posició; Mendizábal va ser segona, i María Ros, tercera. Quant al campionat de parxís, Plaça del Pouet va guanyar l’or; María Ros, la plata, i Lauri Volpi, el bronze.