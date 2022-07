PACMA pregunta per la seguretat en els bous de Puçol

«Vam advertir que enguany els festejos taurins estaven especialment plens de xiquets i ningú donava la cara per a assumir responsabilitats. Ara menys”, afirmen des del partit animalista PACMA després de la banyada greu que va rebre un xiquet de 12 anys en les festes de Puçol.

PACMA critica que el menor haja sigut responsabilitzat per “mentir amb la seua edat”: “Hem llegit en diverses ocasions que pràcticament la culpa és del xiquet per dir que tenia 16 anys (en realitat en tenia 12), cosa que és de vergonya, per a començar perquè, amb 12 anys, un xiquet a penes té consciència de les conseqüències dels seus actes, i, en segon lloc, perquè les explicacions cal demanar-li-les a la seguretat de l’esdeveniment. Es diu que el xiquet va mentir, a qui? ¿Qui va voler creure que tenia 16 anys i no li va demanar cap document per a acreditar-ho? ¿Era suficient la seguretat contractada per l’Ajuntament?”.

Des de PACMA asseguren que l’auge d’aquests esdeveniments es relaciona amb l’ambient d’excessos que té lloc al seu voltant. “Es forma un còctel d’adrenalina, perill i drogues que resulta cridaner per als més ingenus”. Mantenen que els ajuntaments són totalment conscients de la mena d’oci que estan fomentant, però que “anteposen els ingressos que els repercuteixen les festes abans que la seguretat i l’educació dels seus veïns”.

El Partit Animalista ha comunicat que lamenta el succés ocorregut amb el menor, a qui li desitja una ràpida recuperació, i recorda que, per motius com aquest, “la tauromàquia i tot el món relacionat amb aquesta han de deixar de subvencionar-se i desaparéixer al nostre país”.