Fi d'etapa per a tres ‘clàssics’ del club granota

L'inici de la nova temporada deixarà els canvis de tres noms que han estat lligats a les últimes dècades de la història llevantinista: Moises Rodríguez, Fernando Reyes i José María Baixauli. En una decisió presa pel club, la intenció és la de reubicar-los en altres seccions o equips del mateix Llevant UE. Es considera que és moment de fer canvis a escala interna, coincidint també amb l'arribada d'un nou director de recursos humans i el final d'una etapa després del descens. Sobre això, Felipe Miñambres, com a màxim responsable de l'àrea esportiva, també ha donat la seua aprovació per a tirar avant amb aquestes modificacions.

Des del club, no obstant això, s'està molt agraït a la incansable tasca que han exercit durant la seua etapa. D'ací ve que no s'haja optat per una desvinculació i se'ls traslladara la proposta de recalar en un altre càrrec.

Actualment, els tres implicats estan en procés de prendre una decisió ferma sobre aquest tema, assumint aquest canvi inesperat per a ells.

Segons ha pogut saber Levante EMV, es troben ara mateix en diferents posicions. Tant ‘Pájaro’ com ‘Moi’ encara no s'hi han pronunciat clarament. La seua història de quasi 30 anys pesa molt per al seu futur immediat, per la qual cosa la seua continuïtat continua en suspens.

Per la seua banda, més peculiar és el cas de Baixauli, qui durant els últims temps ha presentat una major falta de sintonia amb els actuals serveis mèdics. Per aquesta raó, apunta a recalar al final en una altra de les seccions del Llevant per a seguir amb fisioteràpia.

A més d'aquests tres «clàssics» en el primer equip llevantinista, hi haurà més reubicacions ja amb l'inici del període estiuenc. A Álvaro Sala, un dels components de l'organigrama mèdic, també li ha sigut comunicat que patirà una alteració.