L'extraviament de maletes a Manises es dispara per la falta de personal en les companyies

La temporada alta d'estiu està poc més que acabada d'estrenar i un gran problema s'ha instal·lat als aeroports de tota Espanya, també al de Manises: l'acumulació de maletes extraviades a les terminals. Segons ha pogut saber aquest diari a través de fonts de Comissions Obreres a l'aeroport valencià, la falta de personal en les diferents companyies del sector estaria provocant que centenars de maletes retardades pendents d'entregar als seus amos -s'estima que unes 300- estarien acumulant-se actualment a Manises en un magatzem, pels voltants de les cintes d'equipatge o, fins i tot, en carros pels corredors de les instal·lacions.

"Estem ja desbordats. Mai havia passat açò, que siga generalitzat en moltes aerolínies i en molts aeroports alhora", asseguren les fonts sindicals consultades per aquest diari, que expliquen que aquest problema va començar fa ja diverses setmanes sense que s'haja alleugerit. Al contrari, l'acumulació d'estris afirma que està creixent, cosa que ha elevat la preocupació atesa la quantitat de vols a l'alça que hi haurà en les pròximes setmanes en ple estiu.

En aquest sentit, les fonts de CCOO apunten al fet que la recuperació dels valors pre covid ha agafat de sorpresa les companyies, perquè "estem amb el mateix personal que teníem a l'hivern o en els anys de pandèmia", en un moment en el qual les destinacions i el volum de rutes han augmentat.

A més, les fonts esmentades apunten al fet que darrere de tot aquest procés estarien també les modificacions en els vols i els canvis de rutes en alguns casos, la qual cosa estaria provocant que moltes maletes es queden en llocs diferents dels dels seus amos.

Per la seua banda, fonts oficials d'Aena (operador d'aeroports que gestiona l'aeròdrom valencià) van assegurar que el problema el tenen les empreses de handling, és a dir les companyies que es dediquen al moviment de l'equipatge. Per tant, no és competència de l'aeroport de Manises. Les mateixes fonts indiquen que la majoria de les maletes procedeixen de vols d'Amsterdam que es van quedar sense lliurar.