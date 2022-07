La Pobla buscarà un front comú amb els pobles afectats per les inundacions de les finques

L'Ajuntament de la Pobla de Farnals vol fer un front comú amb els altres pobles que tenen finques els garatges i els soterranis de les quals romanen inundats per la pujada del nivell freàtic, com ara Meliana o Massalfassar, per a "trobar solucions viables i justes". Així ho ha manifestat l'alcalde de la localitat, el socialista Enric Palanca, després de la reunió mantinguda amb les setze comunitats de veïns, totes pertanyents a habitatges construïts entre mitjan anys noranta i principis dels 2000 en la zona est del nucli urbà de la Pobla, que encara té els garatges i soterranis plens d'aigua.

Els veïns han traslladat els seus dubtes i preocupacions, perquè algunes finques mantenen encara bombes que continuen buidant aigua, amb la consegüent despesa de llum, però sobretot el que més preocupa són els possibles danys estructurals que es puguen ocasionar en les finques afectades, ja que les inundacions van començar sobretot amb les copioses pluges del mes de maig, encara que ja s'havien produït entrades d'aigua puntuals en altres episodis de precipitacions fortes. L'alcalde de la localitat ha afirmat que després de parlar amb els afectats i també proposar alternatives, "les estudiarem per a veure si poden ser efectives", encara que prefereix de moment no revelar de quines mesures es pot tractar i si poden girar al voltant de les que s'han dut a terme en altres municipis, com Meliana, on el consistori ha obert una línia d'ajudes amb una partida de 40.000 euros per a fer front als danys.