Suècia i Finlàndia signen el protocol d'adhesió a l'OTAN

Finlàndia i Suècia han fet aquest dimarts un pas de gegant en el seu procés d'adhesió a l'Aliança Atlàntica amb la signatura del protocol d'adhesió. Els ministres d'exteriors finlandés Pekka Haavisto i la seua homòloga sueca Ann Linde van concloure aquest dilluns en temps rècord les negociacions a Brussel·les, cosa que permetrà als seus respectius països esdevindre membres de ple dret de l'OTAN tan prompte com els restants 30 països aliats ratifiquen el protocol. "És un moment històric per a Suècia, Finlàndia, l'OTAN i la nostra seguretat compartida", ha dit el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, abans de la signatura.

Fins fa a penes uns mesos la incorporació de Suècia i Finlàndia a l'OTAN no estava sobre la taula. Encara que per raons diferents els dos països havien optat per mantindre la neutralitat. No obstant això, la guerra començada pel president de Rússia, Vladimir Putin, contra Ucraïna el passat 24 de febrer va fer saltar per l'aire la sensació de seguretat dels dos països que, en només unes setmanes, van fer un gir de cent huitanta graus a la seua política de defensa i van decidir sol·licitar l'ingrés el passat 18 de maig.

La resposta va ser positiva en el bàndol aliat, però les reticències de Turquia, a causa del que consideraven una política massa tova dels països nòrdics cap als militants kurds i particularment el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i les Unitats de Protecció Popular (YPG), van complicar enormement les negociacions.

Decisió a Madrid

De fet, no va ser fins a la vespra de la cimera de caps d'estat i de govern aliats, celebrada la setmana passada a Madrid, quan Ankara va acceptar alçar finalment el seu veto després d'una trobada a tres bandes entre el president Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, i el president de Finlàndia, Sauli Niinistö, en què van signar un memoràndum conjunt comprometent-se a revisar les seues lleis antiterroristes, la seua política cap al PKK i el YPG i posar fi a l'embargament d'armes contra Turquia.

"Vam trobar terreny comú i la setmana passada a Madrid els líders van acordar convidar Finlàndia i Suècia", ha resumit Stoltenberg aquest dimarts en una signatura que posa en marxa el procés de ratificació final. "És un bon dia per a Finlàndia, Suècia i l'OTAN", ha celebrat el noruec. "Estic convençut que Finlàndia contribuirà a fer més forta l'OTAN políticament i militarment", ha dit Haavisto, que ha destacat les dècades de col·laboració del seu país amb l'Aliança Atlàntica. "La signatura de hui és una confirmació i un important pas", ha subratllat Linde. La signatura del protocol d'adhesió suposa el tret d'eixida al procés de ratificació que hauran de completar els 30 països aliats. Un procés que es prolongarà mesos, ja que en alguns països implicarà la ratificació parlamentària.