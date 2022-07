Les tempestes i la pedra amenacen de descarregar sobre València de nou

Les tempestes, les fortíssimes ratxes de vent i l'amenaça de pedra continuaran hui vigents en tot l'interior de la província de València, segons adverteix la previsió de l'oratge elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), males notícies per al desenvolupament de l'incendi forestal que fins al moment ha devorat 800 hectàrees a Venta del Moro. A partir de les dues de la vesprada, s'activarà l'alerta groga per tempestes i, com ahir, el vent tornarà a bufar amb força, la qual cosa generarà unes pèssimes condicions meteorològiques per a l'extinció de les flames.

La preemergència entrarà en vigor a les 14.00 hores i es prolongarà fins a la mitjanit. Durant aquest temps, subratlla Aemet, hi haurà "probabilitat de pedra i ratxes molt fortes de vent". Les tempestes hui, a més, i a diferència del que va succeir dilluns, "podran afectar zones litorals a última hora" de la jornada. L'oratge a València hui La predicció de l'oratge a València per a hui dimarts, 5 de juliol, anuncia "intervals de núvols mitjans i alts" en tota la província i, a partir del migdia, "nuvolositat d'evolució en zones de l'interior que deixarà arruixades i tempestes". Aquestes "podran ser localment fortes", sense descartar-se "que es puguen estendre de manera dispersa i ocasional a zones del litoral". Quant al vent, en la costa hi haurà ratxes del nord-est que augmentaran fins a bufar amb caràcter moderat i, a última hora del dia, es veurà reforçat en el litoral nord. Pel que fa a l'oratge a València ciutat hui, els núvols seran aquest dimarts els grans protagonistes. Fins i tot podrien deixar-hi precipitacions lleugeres a última hora de la vesprada en moments puntuals; no obstant això, la possibilitat de pluja serà escassa (d'un 5 % aproximadament). Sobre les temperatures, el termòmetre es quedarà hui a la capital del Túria entre els 24 °C i els 29 °C a l'ombra.