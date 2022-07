Chucho Valdés, el pianista cubà guanyador de nou Grammys, actuarà a Xàbia

Chucho Valdés, el gran pianista cubà guanyador de nou premis Grammy (sis Grammy Awards i tres Grammy Llatins) i fill del llegendari Bebo Valdés, actuarà el 6 d’agost a Xàbia. Oferirà el gran concert del Xàbia Jazz, un festival que compleix ara 21 edicions. “Enguany tenim un gran cap de cartell”, ha revelat el regidor de Cultura, Quico Moragues.

Chucho Valdés va començar a tocar el piano d’oïda amb 3 anys i amb 8 va començar a assistir a classes al conservatori.

És un dels grans referents del jazz afrocubà. En 1997 va rebre el doctorat honoris causa de la Universitat de Victoria (Canadà).

El regidor de Cultura ha destacat que els tres concerts del Xàbia Jazz tornaran a ser, per segon any consecutiu, gratuïts. El dia 7 d’agost hi actuarà Monique Makon & The Original Jazz Orquestra. La cantant i els músics retran homenatge a la gran estrela del soul Amy Winehouse. Interpretaran temes del seu àlbum Back to Black, guanyador de cinc premis Grammy.

El festival aposta pel jazz valencià. L’últim concert, el del 8 d’agost, l’oferirà Le Dancibanda ng Pepa Swing Band. La banda va enlluernar en la batalla de les millors formacions de swing del món.

La tècnica de Cultura de Xàbia, Pepa Roig, ha destacat que han volgut que el festival transmeta “molta alegria i molta energia”. L’últim concert comptarà amb alumnes d’escoles de ball de swing.