Cullera aposta per la música lírica amb un festival d’òpera i sarsuela a l’aire lliure

Dels grans auditoris als Jardins del Mercat de Cullera. L’Ajuntament apostarà per potenciar la programació musical estival amb el desenvolupament d’un festival d’òpera i sarsuela a l’aire lliure els dies 5, 7 i 9 d’agost.

El director artístic i musical de CullerArts, Cristóbal Soler, ha dissenyat una programació l’eix principal de la qual està vertebrat per dos dels títols més famosos de tots dos gèneres, en versió de concert, i una gala lírica amb cèlebres pàgines d’òpera, sarsuela i opereta, de la mà de reconeguts cantants del panorama nacional i internacional.

Per a la seua primera edició, Òpera Open-Air CullerArts comptarà amb la presència de la soprano Ainhoa Arteta, la mezzosoprano Lorena Valero, el tenor Ramón Vargas i el baríton Sebastià Peris. Els quatre cantants mencionats participaran en la gala lírica del dia 7 d’agost, a més d’intervindre en els dos títols programats: el 5 d’agost es representarà l’òpera Carmen, de George Bizet, i el 7 d’agost pujarà als faristols Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, la més internacional de les sarsueles. Hi intervenen, a més, el tenor Enrique Ferrer, el baríton Antonio Torres, les sopranos Laura Cruz, Nuria García-Arrés, Tanya Durán Gil i fins a un total de vint cantants per a totes dues representacions.