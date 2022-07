Ferran Barberà assumeix l’acta de diputat en substitució d’Oltra

Ferran Barberà ha pres possessió, aquest dimecres, com a diputat de Compromís a les Corts Valencianes en substitució de Mónica Oltra, que va renunciar als seus càrrecs institucionals després de ser imputada per la gestió dels abusos a una menor tutelada per part del seu exmarit.

Barberà, nascut en 1991, ha promés el càrrec a l’inici de la sessió plenària i s’ha convertit, així, en nou parlamentari del grup de Compromís, en el qual ocupa un escó de l’última fila de l’hemicicle. L’escó d’Oltra corresponia ocupar-lo a Teresa Garcia, que hi va renunciar per a seguir com a directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat. Barberà, regidor de Cultura, Joventut i Turisme de Guadassuar (València) i membre de l’executiva de nacional de Més-Compromís com a secretari de Formació i Convencions Nacionals, ocupava el número dotze de la llista de Compromís a les Corts per València. Va estudiar el grau superior d’Interpretació Musical en l’especialitat de clarinet al Conservatori Superior de Música d’Aragó, a Saragossa, de 2011 a 2015, i des de 2018 és professor de clarinet i agrupacions instrumentals a l’escola de música de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar. Des de 2018 fins a 2022 ha sigut membre de la coordinadora nacional de Joves PV i des del mes de febrer passat forma part de la comissió de garanties de Joves PV i de la coordinadora comarcal de Joves PV-Ribera Alta.