El primer contacte cara a cara amb els capitans

En el primer dia de treball es va produir la trobada més esperada a la Ciutat Esportiva. Gennaro Gattuso es va veure les cares, per primera vegada, amb els seus dos capitans, José Luis Gayà i Carlos Soler, dels quals va estar molt pendent durant tota la sessió i amb qui va tindre l’oportunitat de xarrar per primera vegada des que va aterrar. El futur de tots dos està en l’aire, però de moment l’italià els “acarona” a tots dos.

Al llarg de l’entrenament, el preparador transalpí es va mostrar molt comunicatiu amb els jugadors que són els dos màxims representants de la plantilla. Els va donar instruccions, els va arengar i també els va donar afecte en les pauses. Al final de la sessió, Gattuso es va acostar a ells per a departir sobre l’entrenament amb una actitud molt amistosa. El primer dia de treball va ser llarg, intens i de molta convivència, un fet que va facilitar a l’entrenador conéixer les impressions dels seus futbolistes.

“Vull parlar amb Soler, Gayà i Guedes per a saber què volen. Lim no m’ha dit que calga vendre per força ni necessàriament”, va assegurar Gattuso en la seua presentació com a entrenador del València. Des de llavors ha parlat amb ells, primer per telèfon, i ahir ja per fi en persona. La realitat és que més enllà de conversar amb el tècnic, el futur dels capitans depén més aviat d’altres factors. Les renovacions de tots dos estan en punts molt diferents i Gayà és qui més opcions té de quedar-se en el club malgrat que les negociacions segueixen fredes, però tots els escenaris estant oberts.

La distància entre l’oferta del València i les pretensions del migcampista és molt gran, no hi ha hagut avanços en molt de temps i l’escenari més probable continua sent que se’n vaja aquest mateix estiu si arriba una oferta convincent i que ajude a mitigar un poc la delicada situació financera de l’entitat. En el cas de Gayà, el club té des de fa mesos una contraoferta de la seua agència de representació per a continuar-hi i la seua voluntat és continuar portant el braçalet de capità, però el València encara no ha contestat a aquesta proposta.

“Soler, queda’t!”

El 10 del València CF va saltar al camp i se’n va anar directament a la zona on més gent hi havia, allí els crits de “Soler, queda’t!” van ser constants. El migcampista valencià, malgrat tindre el futur en l’aire i ser complicada la seua continuïtat, no va eludir l’afecte de la gent i va respondre saludant i somrient. Al matí va haver-hi poc més d’un centenar d’aficionats congregats i a la vesprada el valencianisme va doblar l’aposta i va superar les dues-centes persones.