Nova alerta a València davant de l’arribada de tempestes amb graníssol

L’oratge segueix regirat a València i els núvols amenacen encara de deixar pluja sobre bona part de la província, una cosa que afavoreix les tasques d’extinció de l’incendi forestal de Venta del Moro, un sinistre que les precipitacions que van caure ahir en la zona van ajudar a combatre. El mal és que la previsió de l’oratge a València aquest dimecres 6 de juliol anuncia encara tempestes i fins i tot graníssol, tal com reflecteixen les alertes activades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, la preemergència (és el tercer dia que es repeteix aquesta mateixa situació) entrarà en vigor al migdia i finalitzarà a les deu de la nit; l’excel·lent notícia és que, a diferència del que ocorria en jornades anteriors, no es preveu que el vent bufe en l’interior amb ratxes tan fortes com a principis de setmana, cosa que va acabar per reavivar les flames de l’incendi de Venta del Moro i fer créixer en molt la superfície cremada. En aquest cas, l’advertiment de l’Aemet assenyala el risc que les tempestes descarreguen amb graníssol en tot l’interior valencià.

L’oratge a València, hui, dimecres

De manera més concreta, L’oratge es vaticina plujós hui a València durant pràcticament tota la jornada i especialment en les zones de l’interior. El dia ha començat amb intervals nuvolosos i “s’esperen ruixats i tempestes en l’interior que podrien estendre’s a la resta” del territori. A la vesprada, les tempestes “podran ser localment fortes i amb graníssol”.

Les temperatures màximes baixaran en l’interior i el vent bufarà de component est i es veurà reforçat en la costa.

Pel que fa a l’oratge aquest dimecres 6 de juliol a València ciutat, la probabilitat de pluja serà molt major al matí (fins al 85 %) encara que, a mesura que passen les hores, l’amenaça d’aigua anirà disminuint fins a quedar-se en un 15 % durant la vesprada i desaparéixer ja a la nit.

Les temperatures seran hui suaus a la capital del Túria, amb valors tèrmics que es mouran entre els 23 i els 29 graus a l’ombra.