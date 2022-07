Bancs "internacionals" a Picassent

La Regidoria de Solidaritat ha coordinat una intervenció pictòrica de sensibilització en els 8 bancs situats al parc de l'últim tram del carrer Clara Campoamor, molt prop de la Casa Jove «La Torta», per a posar en valor i alhora reivindicar la commemoració d'alguns dels dies internacionals que se celebren al llarg de l'any, com el 30 de gener, Dia de la Pau; 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer; 19 d'octubre, Dia contra el Càncer de Mama; 8 de març, Dia Internacional de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones; 22 d'abril, Dia Mundial de la Terra; 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient; 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI; 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància; 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Diversitat funcional, i finalment el 5 de desembre, Dia del Voluntariat.

L'artista encarregada de dur a terme aquests treballs de reivindicació ha sigut la picassentina Alba Silla, coneguda en el món de l'art com a Alba Bla. Els seus dissenys i la seua obra poden contemplar-se ja en els seients d'aquest parc. «És molt important reivindicar aquests dies del calendari en la societat no sols el dia de la seua celebració, sinó també al llarg de l'any amb elements tan visibles que ens recorden que cal continuar lluitant per un món millor», ha manifestat l'edil de l'Àrea de Solidaritat, Carles Silla.