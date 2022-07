Compromís proposa nacionalitzar alguna gran elèctrica per a intervindre amb urgència el mercat

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha demanat al Govern mesures valentes per a poder intervindre en el mercat elèctric i de l'energia i poder fer front a la inestabilitat i els problemes que, segons ell, afectaran la ciutadania en els pròxims mesos per la crisi de preus en l'energia. “Necessitem poder intervindre de manera efectiva en el mercat, ja que no percebem que les mesures i els mecanismes que s'estan adoptant per a tractar de baixar la factura elèctrica de les llars i indústries estiga sent prou eficaç, almenys ara com ara”, ha indicat aquest dijous el portaveu de Compromís a la Cambra Alta.

L'exemple de França, que ha anunciat la seua intenció d'estatalitzar Electricité de France (EDF), ha fet que Compromís tinga més clara la seua idea, malgrat "totes les diferències existents" que reconeixen entre països. Mulet també ha incidit en la "necessitat i idoneïtat" de comptar amb mecanismes "d'intervenció real en el mercat per a accelerar la descarbonització, fixar preus més justos o afeblir el poder dels oligopolis energètics a l'hora de legislar en defensa del ciutadà consumidor”. La mesura de França i les seues polítiques respecte als recursos, que manté com a públics, “contrasta" segons el senador "amb la dinàmica de privatitzacions afavorida per PSOE i també pel PP". "No hem d'oblidar que Aznar va preferir vendre Endesa als italians en 1998, dinàmiques que en crisis com l'actual ens fan intuir que cal revertir”, ha recordat. Desigualtat creixent Segons el representant de la coalició, “els indecents beneficis que estan obtenint impliquen que hi ha un ampli marge a l'hora de fixar les tarifes i que es reparteixen en forma de prima i dividends i retribucions als seus consellers, mentre molts dels seus clients pateixen dificultats a l'hora de pagar les factures i els seus treballadors no veuen repercutida o retallada la bretxa salarial amb els alts directius de les empreses de l'Ibex 35”, ha agregat Mulet. El portaveu dels valencianistes al Senat ha instat el Govern perquè prenga més mesures “sense pors ni tremolors”, per a sumar-se a les iniciatives de governs veïns que han vist una oportunitat en aquesta estatalització d'intensificar les polítiques de transició energètica, de condicionar preus i fer polítiques més a favor dels usuaris que dels beneficis empresarials. “Hi pot haver una energètica pública, amb ètica i justa, que combine decència, independència, rendibilitat i un bon servei i atenció, per això demanem que, davant la falta de millors resultats en les seues polítiques, a través dels organismes reguladors, estudien aquesta possibilitat. Els exemples de bona gestió pública de subministraments en molts altres àmbits demostren que és possible una elèctrica que servisca per a marcar el ritme de les polítiques de l'Estat”, ha dit. “La rebaixa d'impostos o els mecanismes excepcionals”, ha remarcat Mulet, “no convenceran el sector per a aconseguir abaratir els rebuts en els mesos complicats que sembla que s'aproximen”.