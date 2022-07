La Generalitat preveu la creació de 15 aparcaments dissuasius i eliminar l'estacionament lliure

El Pla de mobilitat sostenible (PMoMe) de la Conselleria de Territori, ara en exposició al públic, proposa la creació de 15 nous estacionaments dissuasius (park and ride) en els entorns de les estacions de metro i ferroviàries existents a València i l'àrea metropolitana. Amb els nous aparcaments dissuasius, infraestructura que la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, amb Giuseppe Grezzi al capdavant, no acaba de secundar, se sumarien 9.000 places a la xarxa d'aparcaments dissuasius existents, incrementant el total de places fins a les 12.400 places des de les 3.200 actuals.

Els nous estacionaments "serviran com a punts d'intermodalitat al transport públic, en concordança amb l'aplicació i implementació de zones de baixes emissions", apunta el pla que impulsa la creació de zones de baixes emissions en municipis de la corona metropolitana de manera complementària a la ZBE de la capital on es planteja també imposar el cobrament de taxes per accedir amb cotxe a la ciutat.

La xarxa d'aparcaments dissuasius fa anys que està pendent. A Quart de Poblet, s'ha executat ja el primer park and ride metropolità de nova creació, al costat de l'estació de metro de Quart de Poblet, inaugurat a principis de 2020. El previst al costat del Palau de Congressos (CV-35), una de les principals entrades a la ciutat, segueix "en procés de negociació". La ubicació d'aquests aparcaments requereix canvis en els planejaments urbanístics dels municipis.

Un dels grans aparcaments dissuasius previstos pel Pla de mobilitat se situarà per l'entorn de la Font de Sant Lluís i la Nova Fe, una de les zones d'expansió urbana on actualment es construeixen milers d'habitatges. El pla de mobilitat proposa interconnectar els diferents mitjans de transport amb el trasllat de l'estació ferroviària actual fins a un punt més pròxim a l'Hospital de la Nova Fe. Aquest punt acolliria el nou estacionament dissuasiu, així com un itinerari accessible amb la pròxima parada de tramvia (L12) prevista per la Conselleria de Territori i FGV.

El pla va més enllà i planteja crear al costat de l'estació esmentada una nova estació d'autobusos metropolitans, com a nuc intermodal complementari a l'actual estació d'autobusos de València, que també està previst traslladar en un futur a l'entorn de l'Estació Central intermodal del Parc Central.

El pla recomana que la nova estació ferroviària de Font de Sant Lluís es dissenye amb un pas elevat per a vianants i ciclistes que permeta connectar Turianova, el nou barri que creix al costat de la Nova Fe, amb el complex hospitalari.

Un altre de les fites previstes en el nou pla de mobilitat de la Conselleria de Política Territorial és la reducció progressiva, fins a la seua eliminació, de places d'estacionament lliures en la capital. "S'han de proposar programes de reducció de les places disponibles per part dels municipis" tal com s'està fent en altres ciutats europees, amb una reducció d'un 1% o 2% de les places de manera anual. Una mesura que pot significar un descens molt important en un període de 10 anys. "Cada municipi haurà d'establir plans de reducció de les places lliures d'estacionament disponible segons les seues característiques urbanes, plasmant aquests objectius bé en els seus respectius PMU o bé en programes específics de gestió i ajust de l'estacionament a la realitat de la demanda", exposa el pla de mobilitat.

Els municipis metropolitans no hauran de plantejar únicament un calendari de reducció de places, sinó a més incrementar la presència de zones d'estacionament regulat en els seus nuclis urbans. L'objectiu és aconseguir que el 70-80 % de l'estacionament a la ciutat de València dispose d'alguna mena de regulació. Exigència que també afecta els municipis de major grandària (Torrent, Paterna, Mislata), que hauran de coordinar-se amb les diferents institucions metropolitanes, assegurant una actuació paral·lela entre reducció d'oferta lliure d'estacionament i augment de l'oferta disponible de transport públic.